|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:16
ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 613
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:17
посетитель написав: ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
у відділенні шукайте
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15199
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:38
JanIs написав:
Вітаю. Думаю відкрити вклад у гривні на 3 місяці в Угб. Я правильно розумію, що висока ставка нівелюється тим, що є комісія за зняття та переказ потім цих коштів? У наявності карта Прозапас.
Прийдіть у відділення і попросить відкрити вам картку для зняття готівки безкоштовно. Про результати відпишиться.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13482
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:43
undeadserf написав:
Кажуть, що з Візи нормально заходить, але віртуалки лише МС.
Восени замовив собі віртуалку через кол-центр (не з додатку) до існуючого PRO-запас у EUR (у попередньої закінчився термін дії), випустили Visa
-
wildlynx
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 14.04.16
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04
посетитель написав: ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
В Дія шукайте
-
svmasha30
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 11.12.14
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 чер, 2023 08:56
svmasha30 написав: посетитель написав: ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
В Дія шукайте
На додачу дія.підпис і паспорт в дія
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13482
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|