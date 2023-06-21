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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:16
ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:17
посетитель написав: ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
у відділенні шукайте
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:38
JanIs написав:
Вітаю. Думаю відкрити вклад у гривні на 3 місяці в Угб. Я правильно розумію, що висока ставка нівелюється тим, що є комісія за зняття та переказ потім цих коштів? У наявності карта Прозапас.
Прийдіть у відділення і попросить відкрити вам картку для зняття готівки безкоштовно. Про результати відпишиться.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:43
undeadserf написав:
Кажуть, що з Візи нормально заходить, але віртуалки лише МС.
Восени замовив собі віртуалку через кол-центр (не з додатку) до існуючого PRO-запас у EUR (у попередньої закінчився термін дії), випустили Visa
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Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04
посетитель написав: ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
В Дія шукайте
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svmasha30
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Додано: Суб 17 чер, 2023 08:56
svmasha30 написав: посетитель написав: ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
В Дія шукайте
На додачу дія.підпис і паспорт в дія
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Додано: Суб 17 чер, 2023 11:53
ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
Хоча виглядає трохи дивно.
Варіант 1) 17,5% в Укргазі на 3 міс ( після податків 14,09%, невраховуючу комісію, яку треба обходити через купівлю ОВДП ) і потім купити ОВДП і забрати 27,09
або
Варіант 2) в Дії одразу купити облігаціх терміном до 27,09 - ставка 14,49% (податків нема).
Варіант з УкрГаз тут хіба шо коли Вам ну дуже подобається цей банк
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Додано: Сер 21 чер, 2023 23:35
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
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greenozon
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Додано: Сер 21 чер, 2023 23:42
greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
ЕКО-гаманець, ЕКО-кредитка, Домовичок, Premier-картка, АТБ, Картка школяра.
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Hemi
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Додано: Чет 22 чер, 2023 00:21
Hemi написав: greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
ЕКО-гаманець, ЕКО-кредитка, Домовичок, Premier-картка, АТБ, Картка школяра.
и шо там, теперь и снятие своих с комиссией?
("...не читал, но осуждаю!"©)
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