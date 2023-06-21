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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

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Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:16

  ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:17

  посетитель написав:
  ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?

у відділенні шукайте :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:38

  JanIs написав:Вітаю. Думаю відкрити вклад у гривні на 3 місяці в Угб. Я правильно розумію, що висока ставка нівелюється тим, що є комісія за зняття та переказ потім цих коштів? У наявності карта Прозапас.

Прийдіть у відділення і попросить відкрити вам картку для зняття готівки безкоштовно. Про результати відпишиться.
sens
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  undeadserf написав:Кажуть, що з Візи нормально заходить, але віртуалки лише МС.


Восени замовив собі віртуалку через кол-центр (не з додатку) до існуючого PRO-запас у EUR (у попередньої закінчився термін дії), випустили Visa 8)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04

Re: Укргазбанк

посетитель написав:
  ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
В Дія шукайте
svmasha30
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 08:56

  svmasha30 написав:
посетитель написав:
  ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.
а де їх шукати в застосунку?
В Дія шукайте

На додачу дія.підпис і паспорт в дія
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:53

  ytaras написав:lara_08
Після закічення можете придбати військові ОВДП на ту суму , що закінчуються в кінці вересня , і заберете без комісії.

Хоча виглядає трохи дивно.
Варіант 1) 17,5% в Укргазі на 3 міс ( після податків 14,09%, невраховуючу комісію, яку треба обходити через купівлю ОВДП ) і потім купити ОВДП і забрати 27,09
або
Варіант 2) в Дії одразу купити облігаціх терміном до 27,09 - ставка 14,49% (податків нема).
Варіант з УкрГаз тут хіба шо коли Вам ну дуже подобається цей банк
ytaras
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:35

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:42

  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб

ЕКО-гаманець, ЕКО-кредитка, Домовичок, Premier-картка, АТБ, Картка школяра.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:21

  Hemi написав:
  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
ЕКО-гаманець, ЕКО-кредитка, Домовичок, Premier-картка, АТБ, Картка школяра.
и шо там, теперь и снятие своих с комиссией? :mrgreen:
("...не читал, но осуждаю!"©)
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