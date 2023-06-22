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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33
greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:55
sens написав: greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
Не цікаво
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