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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33
greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:55
sens написав: greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
Не цікаво
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Investor_K
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:11
Investor_K написав: sens написав: greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
Не цікаво
Це взагалі інформація про зміни , клієнтів спонукають в бік депозиту,хоча б на 3 місяці
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:16
sens написав: greenozon написав:
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
А де там йде мова про Прозапас?
Цікаво - у тарифах https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... .02.23.pdf
10/5
У посиланні https://ukrgasbank.com/private/card_and ... pro-zapas/
вже 7/3
Девід Блейм?
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DmitryZP
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:27
От сц... тільки сюди накидав грошей так вони міняють умови гри...
Як з цього прозапасу вийти на інші банки? максимум 190 грн переказ на картку іншого банку? чи є дешевше?
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DmitryZP
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:03
У ProЗапасу ставка фіксується на рік з дня відкриття/продовження. Тарифи змінюються для нових карток або для тих, що були відкрити у ці дати рік (роки) тому.
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klug
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