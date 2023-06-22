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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33

Прозапас

  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:55

  sens написав:
  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5

Не цікаво
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:11

  Investor_K написав:
  sens написав:
  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5

Не цікаво

Це взагалі інформація про зміни , клієнтів спонукають в бік депозиту,хоча б на 3 місяці
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:16

  sens написав:
  greenozon написав:ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 24.07.2023 р. АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до тарифних
планів з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб
буде 7 % на 3% ,було 10/5


А де там йде мова про Прозапас?

Цікаво - у тарифах https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... .02.23.pdf 10/5

У посиланні https://ukrgasbank.com/private/card_and ... pro-zapas/ вже 7/3

Девід Блейм?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:27

От сц... тільки сюди накидав грошей так вони міняють умови гри...

Як з цього прозапасу вийти на інші банки? максимум 190 грн переказ на картку іншого банку? чи є дешевше?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:03

У ProЗапасу ставка фіксується на рік з дня відкриття/продовження. Тарифи змінюються для нових карток або для тих, що були відкрити у ці дати рік (роки) тому.
klug
 
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  #<1 ... 89909192
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