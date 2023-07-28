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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:46
nekefer написав:
есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Спасибо. Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37
ishvara написав:
Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
Можно открывать, даже конверты
есть.
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