RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:46

  nekefer написав:есть в гуглплей, функционал конечно так себе

Спасибо. Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
ishvara
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 09.12.12
Подякував: 321 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37

  ishvara написав:Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
Можно открывать, даже конверты есть.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
16
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53

  ishvara написав:
  nekefer написав:есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Обмен валют есть?
обмен? в приложении сейчас? :)
опечатка! - не обмен, а обман!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2356
З нами з: 13.01.09
Подякував: 983 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:13

flysoulfly а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює. А ось ПОКУПКИ іноземних ВАЛЮТ інакше ніж через депо наразі немає
Alien
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.