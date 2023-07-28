Спасибо. Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:46
Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37
Можно открывать, даже конверты есть.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53
Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:13
flysoulfly а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює. А ось ПОКУПКИ іноземних ВАЛЮТ інакше ніж через депо наразі немає
Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:47
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