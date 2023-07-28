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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:46

  nekefer написав:есть в гуглплей, функционал конечно так себе

Спасибо. Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37

  ishvara написав:Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
Можно открывать, даже конверты есть.
FinTech
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Повідомлень: 601
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53

  ishvara написав:
  nekefer написав:есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Обмен валют есть?
обмен? в приложении сейчас? :)
опечатка! - не обмен, а обман!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:13

flysoulfly а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює. А ось ПОКУПКИ іноземних ВАЛЮТ інакше ніж через депо наразі немає
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:47

  Alien написав:flysoulfly а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює
та да... и такой курс совсем не грабительский? :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 13.01.09
Подякував: 983 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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  #<1 ... 90919293
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