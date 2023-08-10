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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:46
nekefer написав:
есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Спасибо. Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
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ishvara
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37
ishvara написав:
Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
Можно открывать, даже конверты
есть.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53
ishvara написав: nekefer написав:
есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Обмен валют есть?
обмен? в приложении сейчас?
опечатка! - не обмен, а обман!
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:13
flysoulfly а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює. А ось ПОКУПКИ іноземних ВАЛЮТ інакше ніж через депо наразі немає
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Alien
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:47
Alien написав:flysoulfly
а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює
та да... и такой курс совсем не грабительский?
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 сер, 2023 07:51
Еще вопрос: какую карту для евро лучше открыть - про запас или обычную Мастеркард? Или они одинаковые в принципе? Просто нужно перекинуть с текущего куда-то.
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ishvara
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