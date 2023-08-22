Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:46
nekefer написав:
есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Спасибо. Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
ishvara
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37
ishvara написав:
Депозиты можно открывать? Обмен валют есть?
Можно открывать, даже
конверты
есть.
FinTech
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53
ishvara написав: nekefer написав:
есть в гуглплей, функционал конечно так себе
Обмен валют есть?
обмен? в приложении сейчас?
опечатка! - не обмен, а обман!
flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:13
flysoulfly а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює. А ось ПОКУПКИ іноземних ВАЛЮТ інакше ніж через депо наразі немає
Alien
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:47
Alien написав: flysoulfly
а чому ви дивуєтесь? обміняти валюту на гривню можна в застосунках багатьох банків. Так що не дивлячись ні на що так ОБМІН ВАЛЮТ - дійсно існує і реально працює
та да... и такой курс совсем не грабительский?
flysoulfly
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:06
купівля долара на депозит за гривню зараз по фіксованому курсу 37.3 чи ще є якісь додаткові комісії?
Andey
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:31
Andey написав:
купівля долара на депозит за гривню зараз по фіксованому курсу 37.3 чи ще є якісь додаткові комісії?
Є. Від 100 грн до 0.5%, в залежності від суми
Hemi
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:42
Andey написав:
купівля долара на депозит за гривню зараз по фіксованому курсу 37.3 чи ще є якісь додаткові комісії?
є
Нажаль, з весни це занадто дорого стало в Укргазі,
у багатьох конкурентів набагато вигідніше
див. тут:
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
flysoulfly
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:55
flysoulfly написав: Andey написав:
купівля долара на депозит за гривню зараз по фіксованому курсу 37.3 чи ще є якісь додаткові комісії?
є
Нажаль, з весни це занадто дорого стало в Укргазі,
у багатьох конкурентів набагато вигідніше
див. тут:
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
До 37,5 все допустимо,є більш шанс ніж отримати гривнєю по 36,59
sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 19:02
sens написав: flysoulfly написав:
Нажаль, з весни це занадто дорого стало в Укргазі,
у багатьох конкурентів набагато вигідніше
До 37,5 все допустимо
кому - як
ми ж не мільйонщики, як дехто
flysoulfly
Повідомлень: 2514
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