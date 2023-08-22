Береться до уваги,що в такому діапазоні банк виконує свої обов'язки,чим заради іншого курсу по іншому себе відчувати - Січ,Айбокс,Конкорд...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 20:57
Береться до уваги,що в такому діапазоні банк виконує свої обов'язки,чим заради іншого курсу по іншому себе відчувати - Січ,Айбокс,Конкорд...
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