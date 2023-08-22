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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:57

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:Нажаль, з весни це занадто дорого стало в Укргазі,
у багатьох конкурентів набагато вигідніше

До 37,5 все допустимо
кому - як :mrgreen:
ми ж не мільйонщики, як дехто

Береться до уваги,що в такому діапазоні банк виконує свої обов'язки,чим заради іншого курсу по іншому себе відчувати - Січ,Айбокс,Конкорд...
sens
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  #<1 ... 91929394
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