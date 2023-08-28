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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 20:57
flysoulfly написав: sens написав: flysoulfly написав:
Нажаль, з весни це занадто дорого стало в Укргазі,
у багатьох конкурентів набагато вигіднішеДо 37,5 все допустимо
кому - як
ми ж не мільйонщики, як дехто
Береться до уваги,що в такому діапазоні банк виконує свої обов'язки,чим заради іншого курсу по іншому себе відчувати - Січ,Айбокс,Конкорд...
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:03
Панове, перевипуск неіменного прозапасу по строку буде безкоштовним, чи захотять мзду?
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:12
dr_morgenstern написав:
Панове, перевипуск неіменного прозапасу по строку буде безкоштовним, чи захотять мзду?
Безкоштовним. Більше того перевипустять самі. Тижні за 3 до завершення строку дії надійде повідомлення з запрошенням зайти у відділення та забрати картку
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Додано: Пон 28 сер, 2023 19:38
Alien написав: dr_morgenstern написав:
Панове, перевипуск неіменного прозапасу по строку буде безкоштовним, чи захотять мзду?
Безкоштовним. Більше того перевипустять самі. Тижні за 3 до завершення строку дії надійде повідомлення з запрошенням зайти у відділення та забрати картку
у мене три гривневих прозапас, відкрити в трьох разних містах - за Х років після спливу строку я особисто звертався за перевипуском.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:23
Alien написав: dr_morgenstern написав:
Панове, перевипуск неіменного прозапасу по строку буде безкоштовним, чи захотять мзду?
Безкоштовним. Більше того перевипустять самі. Тижні за 3 до завершення строку дії надійде повідомлення з запрошенням зайти у відділення та забрати картку
Дякую.
Термін сплив ще в черні, запрошення не було, картка в додатку є. Прозапас - валютний
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:40
dr_morgenstern написав: Alien написав: dr_morgenstern написав:
Панове, перевипуск неіменного прозапасу по строку буде безкоштовним, чи захотять мзду?
Безкоштовним. Більше того перевипустять самі. Тижні за 3 до завершення строку дії надійде повідомлення з запрошенням зайти у відділення та забрати картку
Дякую.
Термін сплив ще в черні, запрошення не було, картка в додатку є. Прозапас - валютний
Картка була фізична чи віртуальна? Мені в травні п.р. саме по такій схемі як я описав прийшов пластиковий гривневий та доларовий проЗапас
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Alien
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:50
Alien написав:
Мені в травні п.р. саме по такій схемі як я описав прийшов пластиковий гривневий та доларовий проЗапас
Аналогічно.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:23
Alien написав: dr_morgenstern написав:
Alien написав:[quote="5615045:dr_morgenstern"]Панове, перевипуск неіменного прозапасу по строку буде безкоштовним, чи захотять мзду?
Безкоштовним. Більше того перевипустять самі. Тижні за 3 до завершення строку дії надійде повідомлення з запрошенням зайти у відділення та забрати картку
Дякую.
Термін сплив ще в черні, запрошення не було, картка в додатку є. Прозапас - валютний
Картка була фізична чи віртуальна? Мені в травні п.р. саме по такій схемі як я описав прийшов пластиковий гривневий та доларовий проЗапас[/quote]Фізична була.
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