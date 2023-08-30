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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:29
flysoulfly написав: Hemi написав:
Провіряйте
не дало войти.
сбой.
Перезашел, перенабрал всьо:
остаток на прозапасе остался тот же = 0 $
Кстати, а тут за какую "неактивность" Прозапаса (конкретно,валютного) плату снимают
Прикол в тому, що вони не можуть відповісти чому і куди. За неактивність ні слова
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
П.П.С. я такого ще не бачив. Лепечуть про блокування коштів платіжною системою, при цьому в виписці стоїть вже дата валютування сьогоднішнім числом.
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Hemi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:03
Hemi написав:
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?
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DmitryZP
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:21
DmitryZP написав: Hemi написав:
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?
Так я потім ще робив валютообмін, і дол і євро, вони все на місці. Але пропав тільки 1 цей клятий бакс. Тому не відомо, це пов'язано чи ні. Ось так, тим більше підтримка не може нічого об'яснити, вони не бачать по системі ніяких повернень чи списань, чи блокувань
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