RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:29

  flysoulfly написав:
  Hemi написав:Провіряйте

не дало войти.

сбой.

Перезашел, перенабрал всьо:

остаток на прозапасе остался тот же = 0 $ :)

Кстати, а тут за какую "неактивность" Прозапаса (конкретно,валютного) плату снимают :?:

Прикол в тому, що вони не можуть відповісти чому і куди. За неактивність ні слова
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
П.П.С. я такого ще не бачив. Лепечуть про блокування коштів платіжною системою, при цьому в виписці стоїть вже дата валютування сьогоднішнім числом.
Hemi
 
Повідомлень: 228
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:03

Re: Укргазбанк

  Hemi написав:П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули


ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:21

  DmitryZP написав:
  Hemi написав:П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули


ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?

Так я потім ще робив валютообмін, і дол і євро, вони все на місці. Але пропав тільки 1 цей клятий бакс. Тому не відомо, це пов'язано чи ні. Ось так, тим більше підтримка не може нічого об'яснити, вони не бачать по системі ніяких повернень чи списань, чи блокувань
Hemi
 
Повідомлень: 228
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50

  Hemi написав:
  DmitryZP написав:
  Hemi написав:П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули

ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?

Так я потім ще робив валютообмін, і дол і євро, вони все на місці. Але пропав тільки 1 цей клятий бакс. Тому не відомо, це пов'язано чи ні. Ось так, тим більше підтримка не може нічого об'яснити, вони не бачать по системі ніяких повернень чи списань, чи блокувань
посмотреть надо будет выписку,
но, думаю, где-то числа так 4 вересня, не раньше
flysoulfly
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:54

  DmitryZP написав:у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну,
а просто написали що зник 1$.

ще й нагнали страху на інших

:oops: так а что по поводу
а тут за какую-то "неактивность" Прозапаса (конкретно,валютного) плату снимают :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:44

[/quote]посмотреть надо будет выписку,
но, думаю, где-то числа так 4 вересня, не раньше[/quote]
О 8 ранку по рахунку все було ок, а зайшов в 11 вже немає. Ну хз, задр*чив підтримку, чекаю
Hemi
 
Повідомлень: 228
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, ingtrans, S i m і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3137)
30.08.2023 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.