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Укргазбанк
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:29
flysoulfly написав: Hemi написав:
Провіряйте
не дало войти.
сбой.
Перезашел, перенабрал всьо:
остаток на прозапасе остался тот же = 0 $
Кстати, а тут за какую "неактивность" Прозапаса (конкретно,валютного) плату снимают
Прикол в тому, що вони не можуть відповісти чому і куди. За неактивність ні слова
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
П.П.С. я такого ще не бачив. Лепечуть про блокування коштів платіжною системою, при цьому в виписці стоїть вже дата валютування сьогоднішнім числом.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:03
Hemi написав:
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?
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DmitryZP
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:21
DmitryZP написав: Hemi написав:
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?
Так я потім ще робив валютообмін, і дол і євро, вони все на місці. Але пропав тільки 1 цей клятий бакс. Тому не відомо, це пов'язано чи ні. Ось так, тим більше підтримка не може нічого об'яснити, вони не бачать по системі ніяких повернень чи списань, чи блокувань
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50
Hemi написав: DmitryZP написав: Hemi написав:
П.с. якраз на 1 бакс я вчора зробив тестовий обмін валют, але гривню вони мені також не повернули
ну то виходить у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну, а просто написали що зник 1$. ще й нагнали страху на інших перевіряйте свої рахунки. ви вважаєте що інші так само вчора робили операцію обміну?
Так я потім ще робив валютообмін, і дол і євро, вони все на місці. Але пропав тільки 1 цей клятий бакс. Тому не відомо, це пов'язано чи ні. Ось так, тим більше підтримка не може нічого об'яснити, вони не бачать по системі ніяких повернень чи списань, чи блокувань
посмотреть надо будет выписку,
но, думаю, где-то числа так 4 вересня, не раньше
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:54
DmitryZP написав:
у першому повідомленні ви не вказали що робили операцію обміну,
а просто написали що зник 1$.
ще й нагнали страху на інших
так а что по поводу
а тут за какую-то "неактивность" Прозапаса (конкретно,валютного) плату снимают
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:44
[/quote]посмотреть надо будет выписку,
но, думаю, где-то числа так 4 вересня, не раньше[/quote]
О 8 ранку по рахунку все було ок, а зайшов в 11 вже немає. Ну хз, задр*чив підтримку, чекаю
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Hemi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:02
Hemi В мене 7 євро за неактивність поцупили. місяць - 1 євро +комісія.
З одного боку - сама провтикала,
з іншого - під час війни тримаєш кошти у банку, щоб під ракету або щось не попали, а банк хоче, щоб я їх активно витрачала . Або поповнювала рахунок. Пішла, поповнила трішечки. Бо часу нема по банках бігати. Але тимчасово. Бо ані в додатку, ані в боті цієї інфи про списання нема. А до дрібних ціфер не приглядаюсь. Випадково, з цікавості виписку замовила. І оп-па!
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svmasha30
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:10
svmasha30 написав:Hemi
В мене 7 євро за неактивність поцупили. місяць - 1 євро +комісія.
ані в додатку, ані в боті цієї інфи про списання нема.
Випадково, з цікавості виписку замовила. І оп-па!
комісія через 6 місяців чи через 12 ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:29
flysoulfly
Неточно написала від спеки)
Ось так цце виглядає у кожній строчці виписки
02-08-2023/15:59:12 02-08-2023 Списання Інше Списання комісії за розрахунково-касове
обслуговування неактивного рахунку №
2620хххххххх0.400101.ххх, відкритого зг.
договору № 2020/I_C/ххх-000ххх від
21/02/20хх (відсутні операції з 07/2020 по
07/2023), без ПДВ
1.25 EUR
Смішно, що там сума крихітна. Добре, що доларова у мене активніша
Востаннє редагувалось svmasha30
в Сер 30 сер, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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svmasha30
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:30
svmasha30 написав:
відсутні операції з 07/2020 по
07/2023
норм, аж 3 роки є на те, щоб з'явилася активність і не попасти на коміс
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DmitryZP
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