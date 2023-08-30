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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:31

DmitryZP
та да :D
Після того знайшла у себе конверт з єврами, які думала, що туда віднесла напочатку війни. От тоді я пам.ятала, що треба поактивничать.
svmasha30
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37

  svmasha30 написав:Hemi В мене 7 євро за неактивність поцупили. місяць - 1 євро +комісія.
З одного боку - сама провтикала,
з іншого - під час війни тримаєш кошти у банку, щоб під ракету або щось не попали, а банк хоче, щоб я їх активно витрачала . Або поповнювала рахунок. Пішла, поповнила трішечки. Бо часу нема по банках бігати. Але тимчасово. Бо ані в додатку, ані в боті цієї інфи про списання нема. А до дрібних ціфер не приглядаюсь. Випадково, з цікавості виписку замовила. І оп-па!

Після срачу з підтримкою пройшло 3 години, і вони повернули гроші. Був який глюк в їх системі.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:39

Hemi це перемога! як раз того доляру вистачить на півлітри пива :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:42

  DmitryZP написав:Hemi це перемога! як раз того доляру вистачить на півлітри пива :)

Це було принципово. Як я писав, ні виписка, ні підтримка не бачили магічного зникнення цього доляра. А поскуби вони сотню таких як я, вже й на ящик пива їм би хватило.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:43

  DmitryZP написав: аж 3 роки є на те, щоб з'явилася активність і не попасти на коміс

ну т.е. это те 36 мес - про что я еле и нашел (вроде бы :oops: ) в их тарифном сборном-шопопало-файле (ненавижу такие!),

это ж он на станичке https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/ слева на красном прямоугольнике белыми буквами "Загальні тарифи" - правильно :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55

Hemi я ж не принижую ваши дії щодо з"ясування куди зник долар. взагалі вони б мали ще й сорі-бонус накинути за незручності які підкинули
DmitryZP
 
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