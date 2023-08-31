Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:31
DmitryZP
та да
Після того знайшла у себе конверт з єврами, які думала, що туда віднесла напочатку війни. От тоді я пам.ятала, що треба поактивничать.
svmasha30
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37
svmasha30 написав: Hemi
В мене 7 євро за неактивність поцупили. місяць - 1 євро +комісія.
З одного боку - сама провтикала,
з іншого - під час війни тримаєш кошти у банку, щоб під ракету або щось не попали, а банк хоче, щоб я їх активно витрачала . Або поповнювала рахунок. Пішла, поповнила трішечки. Бо часу нема по банках бігати. Але тимчасово. Бо ані в додатку, ані в боті цієї інфи про списання нема. А до дрібних ціфер не приглядаюсь. Випадково, з цікавості виписку замовила. І оп-па!
Після срачу з підтримкою пройшло 3 години, і вони повернули гроші. Був який глюк в їх системі.
Hemi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:39
Hemi
це перемога! як раз того доляру вистачить на півлітри пива
DmitryZP
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:42
DmitryZP написав: Hemi
це перемога! як раз того доляру вистачить на півлітри пива
Це було принципово. Як я писав, ні виписка, ні підтримка не бачили магічного зникнення цього доляра. А поскуби вони сотню таких як я, вже й на ящик пива їм би хватило.
Hemi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:43
DmitryZP написав:
аж 3 роки є на те, щоб з'явилася активність і не попасти на коміс
ну т.е. это те 36 мес - про что я еле и нашел (вроде бы
) в их тарифном сборном-шопопало-файле (ненавижу такие!),
это ж он на станичке
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
слева на красном прямоугольнике белыми буквами "Загальні тарифи" - правильно
flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55
Hemi я ж не принижую ваши дії щодо з"ясування куди зник долар. взагалі вони б мали ще й сорі-бонус накинути за незручності які підкинули
DmitryZP
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:49
svmasha30 написав:
В мене 7 євро за неактивність поцупили.
З Прозапасу?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:51
укргаз на прозапас СЕП в такое время зачислит
и с него доллары онлайн продаст
августовские
или уже
сентябрьские
flysoulfly
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