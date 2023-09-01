Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:31
DmitryZP
та да
Після того знайшла у себе конверт з єврами, які думала, що туда віднесла напочатку війни. От тоді я пам.ятала, що треба поактивничать.
svmasha30
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37
svmasha30 написав: Hemi
В мене 7 євро за неактивність поцупили. місяць - 1 євро +комісія.
З одного боку - сама провтикала,
з іншого - під час війни тримаєш кошти у банку, щоб під ракету або щось не попали, а банк хоче, щоб я їх активно витрачала . Або поповнювала рахунок. Пішла, поповнила трішечки. Бо часу нема по банках бігати. Але тимчасово. Бо ані в додатку, ані в боті цієї інфи про списання нема. А до дрібних ціфер не приглядаюсь. Випадково, з цікавості виписку замовила. І оп-па!
Після срачу з підтримкою пройшло 3 години, і вони повернули гроші. Був який глюк в їх системі.
Hemi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:39
Hemi
це перемога! як раз того доляру вистачить на півлітри пива
DmitryZP
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:42
DmitryZP написав: Hemi
це перемога! як раз того доляру вистачить на півлітри пива
Це було принципово. Як я писав, ні виписка, ні підтримка не бачили магічного зникнення цього доляра. А поскуби вони сотню таких як я, вже й на ящик пива їм би хватило.
Hemi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:43
DmitryZP написав:
аж 3 роки є на те, щоб з'явилася активність і не попасти на коміс
ну т.е. это те 36 мес - про что я еле и нашел (вроде бы
) в их тарифном сборном-шопопало-файле (ненавижу такие!),
это ж он на станичке
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
слева на красном прямоугольнике белыми буквами "Загальні тарифи" - правильно
flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55
Hemi я ж не принижую ваши дії щодо з"ясування куди зник долар. взагалі вони б мали ще й сорі-бонус накинути за незручності які підкинули
DmitryZP
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:49
svmasha30 написав:
В мене 7 євро за неактивність поцупили.
З Прозапасу?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:51
укргаз на прозапас СЕП в такое время зачислит
и с него доллары онлайн продаст
августовские
или уже
сентябрьские
flysoulfly
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Додано: Чет 31 сер, 2023 23:22
есть возможно лайфхаки как укргазе
1) узнать номер своей карты после переустановки приложения, кроме как ждать несколько дней пока устройство станет "доверенным" 2) как при переводе суммы между картами внутри приложения укргаза указать сумму с копейками
flex123
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:48
например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
А здесь же - ЖО☆☆
flysoulfly
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