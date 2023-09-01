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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:53
flysoulfly написав:
например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
А здесь же - ЖО☆☆
Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
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lara_08
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