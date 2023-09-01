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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:53

  flysoulfly написав:например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
:( А здесь же - ЖО☆☆

Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
lara_08
 
Повідомлень: 803
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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