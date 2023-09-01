Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:53
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:30
а я его знаю? - ессно НЕТ! (редко пользуюсь тут: понадобилось второй раз за многие годы).
Ну да, а то ж как все остальные банки без такого СЕПы зачисляют за считанные минуты, наверное м.а.г.и.я.
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