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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:53
flysoulfly написав:
например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
А здесь же - ЖО☆☆
Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
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lara_08
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:30
lara_08 написав: flysoulfly написав:
например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ
.
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
А здесь же - ЖО☆☆
Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
а я его знаю? - ессно НЕТ!
(редко пользуюсь тут: понадобилось второй раз за многие годы). Ну вот нахіба супсчет ?? Гривневый Прозапас у меня - 1 шт.
Ну да, а то ж как все остальные банки без такого СЕПы зачисляют за считанные минуты, наверное м.а.г.и.я.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:56
flysoulfly написав: lara_08 написав: flysoulfly написав:
например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ
.
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
А здесь же - ЖО☆☆
Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
а я его знаю? - ессно НЕТ!
(редко пользуюсь тут: понадобилось второй раз за многие годы). Ну вот нахіба супсчет ?? Гривневый Прозапас у меня - 1 шт.
Ну да, а то ж как все остальные банки без такого СЕПы зачисляют за считанные минуты, наверное м.а.г.и.я.
Сам вчора через то $ не купив, а грошей досі нема
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:59
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:48
З картки Віртуальна Єконом як дешевше вивести кошти в інший банк - на картку чи СЕПом?
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