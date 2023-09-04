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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
4
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:53

  flysoulfly написав:например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
:( А здесь же - ЖО☆☆

Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:30

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
:( А здесь же - ЖО☆☆

Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
а я его знаю? - ессно НЕТ! :evil: (редко пользуюсь тут: понадобилось второй раз за многие годы). Ну вот нахіба супсчет ?? Гривневый Прозапас у меня - 1 шт.
Ну да, а то ж как все остальные банки без такого СЕПы зачисляют за считанные минуты, наверное м.а.г.и.я.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:56

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:например, банк Мотор есть.
Почему бы не переименовать Укргаз в банк ТОРМОЗ .
везде СЕП зашел даже поздно вечером.
:( А здесь же - ЖО☆☆

Субсчет в назначении платежа не забыли указать?
а я его знаю? - ессно НЕТ! :evil: (редко пользуюсь тут: понадобилось второй раз за многие годы). Ну вот нахіба супсчет ?? Гривневый Прозапас у меня - 1 шт.
Ну да, а то ж как все остальные банки без такого СЕПы зачисляют за считанные минуты, наверное м.а.г.и.я.


Сам вчора через то $ не купив, а грошей досі нема
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:59

V2 так
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:48

Re: Укргазбанк

З картки Віртуальна Єконом як дешевше вивести кошти в інший банк - на картку чи СЕПом?
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