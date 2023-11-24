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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 жов, 2023 09:02
Обмін валют
Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)
Додано: Вів 31 жов, 2023 13:06
У когось було таке? Додаток перестав пускати та потребує оновлення данних через дію, або у відділені. Після оновлення особистих даних у відділенні, він все одно потребує оновлення через дію. Видалення-переустанока додатку, звернення на гарячку та повторне звернення до відділення результату не дали. В дії не маю платкивових паспортів.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:53
Мені відкрили дві віртуалки Прозапас, коміса за вхід та обмін немає, але на вихід коміс є( з гривневої карти. Зняття валюти в касі без коміса.
Додано: Сер 22 лис, 2023 09:32
СЕП прозапас
Скільки коштує показує одразу,після вводу на 1 грн комісія 5 і разом 6 грн. По-пишному). Коли ввів 100000 трохи заспокоївся - малює 190 грн зверху
Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42
Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:21
хтось вже розбирався з одностороннім правочином від банку?
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