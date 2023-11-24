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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
5
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 09:02

Обмін валют

Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)
yarok96
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:06

У когось було таке? Додаток перестав пускати та потребує оновлення данних через дію, або у відділені. Після оновлення особистих даних у відділенні, він все одно потребує оновлення через дію. Видалення-переустанока додатку, звернення на гарячку та повторне звернення до відділення результату не дали. В дії не маю платкивових паспортів.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:53

  yarok96 написав:Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)

Мені відкрили дві віртуалки Прозапас, коміса за вхід та обмін немає, але на вихід коміс є( з гривневої карти. Зняття валюти в касі без коміса.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 09:32

СЕП прозапас

Скільки коштує показує одразу,після вводу на 1 грн комісія 5 і разом 6 грн. По-пишному). Коли ввів 100000 трохи заспокоївся - малює 190 грн зверху
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42

  yarok96 написав:Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)


Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
Sergion
 
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хтось вже розбирався з одностороннім правочином від банку?

https://www.ukrgasbank.com/private/card ... cards/arx/
greenozon
 
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