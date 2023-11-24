У когось було таке? Додаток перестав пускати та потребує оновлення данних через дію, або у відділені. Після оновлення особистих даних у відділенні, він все одно потребує оновлення через дію. Видалення-переустанока додатку, звернення на гарячку та повторне звернення до відділення результату не дали. В дії не маю платкивових паспортів.
greenozon що саме бентежить? формулювання? змінюють публічну оферту, якщо є сумніви чи не згодні там є припис
Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» http://www.ukrgasbank.com (у розділі «Платіжні картки»), за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами до Тарифних планів, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».