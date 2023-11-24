RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
5
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 09:02

Обмін валют

Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)
yarok96
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.05.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:06

У когось було таке? Додаток перестав пускати та потребує оновлення данних через дію, або у відділені. Після оновлення особистих даних у відділенні, він все одно потребує оновлення через дію. Видалення-переустанока додатку, звернення на гарячку та повторне звернення до відділення результату не дали. В дії не маю платкивових паспортів.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:53

  yarok96 написав:Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)

Мені відкрили дві віртуалки Прозапас, коміса за вхід та обмін немає, але на вихід коміс є( з гривневої карти. Зняття валюти в касі без коміса.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 206
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 09:32

СЕП прозапас

Скільки коштує показує одразу,після вводу на 1 грн комісія 5 і разом 6 грн. По-пишному). Коли ввів 100000 трохи заспокоївся - малює 190 грн зверху
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42

  yarok96 написав:Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)


Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
Sergion
 
Повідомлень: 677
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:21

хтось вже розбирався з одностороннім правочином від банку?

https://www.ukrgasbank.com/private/card ... cards/arx/
greenozon
 
Повідомлень: 15814
З нами з: 01.06.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:37

greenozon що саме бентежить? формулювання? змінюють публічну оферту, якщо є сумніви чи не згодні там є припис

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках
оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті
АБ «УКРГАЗБАНК» http://www.ukrgasbank.com (у розділі «Платіжні картки»), за телефонами
Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в
межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ
«УКРГАЗБАНК».

У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами до Тарифних планів,
пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
DmitryZP
 
Повідомлень: 4438
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:55

ви документ перечитали?
greenozon
 
Повідомлень: 15814
З нами з: 01.06.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 99100101102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1018)
24.11.2023 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.