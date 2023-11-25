«УКРГАЗБАНК».

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 жов, 2023 09:02
Обмін валют
Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)
Додано: Вів 31 жов, 2023 13:06
У когось було таке? Додаток перестав пускати та потребує оновлення данних через дію, або у відділені. Після оновлення особистих даних у відділенні, він все одно потребує оновлення через дію. Видалення-переустанока додатку, звернення на гарячку та повторне звернення до відділення результату не дали. В дії не маю платкивових паспортів.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:53
Мені відкрили дві віртуалки Прозапас, коміса за вхід та обмін немає, але на вихід коміс є( з гривневої карти. Зняття валюти в касі без коміса.
Додано: Сер 22 лис, 2023 09:32
СЕП прозапас
Скільки коштує показує одразу,після вводу на 1 грн комісія 5 і разом 6 грн. По-пишному). Коли ввів 100000 трохи заспокоївся - малює 190 грн зверху
Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42
Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:21
хтось вже розбирався з одностороннім правочином від банку?
Додано: Суб 25 лис, 2023 00:37
greenozon що саме бентежить? формулювання? змінюють публічну оферту, якщо є сумніви чи не згодні там є припис
Додано: Суб 25 лис, 2023 01:30
greenozon а ви? дивне запитання, пробіжався повз, але у кожне формулювання звісно не вчитувався
ви всі публічні оферти та роздруківки договорів із банком читаєте? там купа сторінок дрібним шрифтом, але принцивих відмінностей від банку до банку немає
то у чому річ із цими змінами?
Додано: Суб 25 лис, 2023 02:18
Розділ на сайті назвали - "Односторонні правочини та пропозиції". А сам документ називається пропозиція змін. Тобто типу повідомляють не про односторонній правочин, а про пропозицію - можете приймати (наприклад, якщо продовжуєте користуватись, вважається, що ви прийняли...), а можете ні і тоді у разі незгоди зверніться у відділення. З одностороннім, я так розумію, без варіантів, там згода/незгода не потрібна.
А тут хитро закрутили, по суті міняють односторонньо, а оформлюють як щось двостороннє, з пропозицією і прийняттям її клієнтом, в самих Правилах отаке:
1.7.6. У разі неотримання Банком письмової незгоди Клієнта з умовами Пропозиції (незалежно від причин, в тому числі, поважних причин), неявки Клієнта (його представника) у відповідні строки для узгодження з Банком положень Пропозиції, з якими Клієнт не погоджувався, Сторони вважатимуть письмову незгоду Клієнта анульованою Клієнтом та такою, що не має юридичної сили і не повинна розглядатись Банком, а запропоновану Пропозицію такою, що набуває чинності з вказаної в Пропозиції дати та є обов’язковою для виконання Сторонами. Зміна умов Договору у порядку, передбаченому цим розділом вважатиметься Сторонами такою, що здійснена за згодою Сторін.
Тобто не прийшов клієнт на розборки і не позакривав рахунки - значить погодився з "пропозицією", і це вже двосторонній правочин, нє-нє, мы такі речі односторонньо не робимо...
Юриспрудируют юриспруденцию и дьявол в деталях
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