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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:56
Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис!
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Andrey2512
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