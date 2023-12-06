Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:56
Re: Укргазбанк
Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис!
Додано: Сер 06 гру, 2023 19:21
Re: Укргазбанк
Подскажите, пожалуйста. Карта обычная дебетная заканчивается декабрем. Новая выпускается автоматически или нужно идти в отделение писать заявление? Заходила сегодня, большая очередь к менеджерам, не стала ждать.
Попыталась спросить на сайте Укргазбанка, но там для разговора в чате требуется Дия и в ней электронная подпись. Сложно.
Может быть, кто-то знает?
Додано: Сер 06 гру, 2023 19:45
Через телегу пробовали?
@ecobank_bot
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:00
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:08
Hemi
Через приложение ответили - перевыпуск автоматически, сообщат смс.
Получилось сразу, т.к. отпал вопрос с идентификацией. Спасибо еще раз, плюсик поставила ).
|