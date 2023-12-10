Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис!
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:56
Re: Укргазбанк
Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис!
Додано: Сер 06 гру, 2023 19:21
Re: Укргазбанк
Подскажите, пожалуйста. Карта обычная дебетная заканчивается декабрем. Новая выпускается автоматически или нужно идти в отделение писать заявление? Заходила сегодня, большая очередь к менеджерам, не стала ждать.
Попыталась спросить на сайте Укргазбанка, но там для разговора в чате требуется Дия и в ней электронная подпись. Сложно.
Может быть, кто-то знает?
Додано: Сер 06 гру, 2023 19:45
Через телегу пробовали?
@ecobank_bot
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:00
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:08
Hemi
Через приложение ответили - перевыпуск автоматически, сообщат смс.
Получилось сразу, т.к. отпал вопрос с идентификацией. Спасибо еще раз, плюсик поставила ).
Додано: Нед 10 гру, 2023 17:13
Re: Укргазбанк
Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?
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