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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
5
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:56

Re: Укргазбанк

Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис! :-)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:21

Re: Укргазбанк

Подскажите, пожалуйста. Карта обычная дебетная заканчивается декабрем. Новая выпускается автоматически или нужно идти в отделение писать заявление? Заходила сегодня, большая очередь к менеджерам, не стала ждать.
Попыталась спросить на сайте Укргазбанка, но там для разговора в чате требуется Дия и в ней электронная подпись. Сложно.
Может быть, кто-то знает?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:45

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста. Карта обычная дебетная заканчивается декабрем. Новая выпускается автоматически или нужно идти в отделение писать заявление? Заходила сегодня, большая очередь к менеджерам, не стала ждать.
Попыталась спросить на сайте Укргазбанка, но там для разговора в чате требуется Дия и в ней электронная подпись. Сложно.
Может быть, кто-то знает?

Через телегу пробовали?
@ecobank_bot
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:58

Hemi

Через приложение? Спасибо, попробую.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:00

  Hella написав:Hemi

Через приложение? Спасибо, попробую.

Є чат в додатку, є чат бот в телеграм
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:08

Hemi

Через приложение ответили - перевыпуск автоматически, сообщат смс.
Получилось сразу, т.к. отпал вопрос с идентификацией. Спасибо еще раз, плюсик поставила ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:13

Re: Укргазбанк

Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:19

  1finanсier написав:Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?

Без депозиту ніяк
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?

Без депозиту ніяк

І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:18

  Amethyst написав:
  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?

Без депозиту ніяк

І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
безкоштовно
sens
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