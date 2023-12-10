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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:56
Чтобы получить в банке справку для подачи декларации - нужно лично сходить в отделение с паспортом. ) Електронную выписку не предоставляют )
Вот это сервис!
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:21
Подскажите, пожалуйста. Карта обычная дебетная заканчивается декабрем. Новая выпускается автоматически или нужно идти в отделение писать заявление? Заходила сегодня, большая очередь к менеджерам, не стала ждать.
Попыталась спросить на сайте Укргазбанка, но там для разговора в чате требуется Дия и в ней электронная подпись. Сложно.
Может быть, кто-то знает?
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Hella
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:45
Hella написав:
Подскажите, пожалуйста. Карта обычная дебетная заканчивается декабрем. Новая выпускается автоматически или нужно идти в отделение писать заявление? Заходила сегодня, большая очередь к менеджерам, не стала ждать.
Попыталась спросить на сайте Укргазбанка, но там для разговора в чате требуется Дия и в ней электронная подпись. Сложно.
Может быть, кто-то знает?
Через телегу пробовали?
@ecobank_bot
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Hemi
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:58
Hemi
Через приложение? Спасибо, попробую.
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Hella
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:00
Hella написав:Hemi
Через приложение? Спасибо, попробую.
Є чат в додатку, є чат бот в телеграм
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Hemi
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:08
Hemi
Через приложение ответили - перевыпуск автоматически, сообщат смс.
Получилось сразу, т.к. отпал вопрос с идентификацией. Спасибо еще раз, плюсик поставила ).
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Hella
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:13
Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?
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1finanсier
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Додано: Нед 10 гру, 2023 20:19
1finanсier написав:
Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?
Без депозиту ніяк
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sens
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Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36
sens написав: 1finanсier написав:
Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?
Без депозиту ніяк
І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
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Amethyst
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Додано: Нед 10 гру, 2023 21:18
Amethyst написав: sens написав: 1finanсier написав:
Панове, підакажіть, а є в газбанку набір карт, щоб безкоштовно (хоч якось) поповнювати, і що головне - потім вивести по безналу СЕПом без коміса, або з мін.комісом?
Читав за карту економ - там вихід СЕПом без коміса начебто, але ж поповнення з комісом, а там є прозапас картка, на яку можна без коміса завести, алеж вихід з комісом. А можна якось пов'язати це все, щоб і завести якось, і вивести СЕПом можна було без комісій?
Без депозиту ніяк
І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
безкоштовно
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sens
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