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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:29
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Без депозиту ніяк
І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
безкоштовно
А які саме картки треба відкривати?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 09:11
Прозапас - депозит 7 днів з виплатою на Економ - СЕП з Економ
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:05
або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП
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