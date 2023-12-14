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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
5
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:29

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:Без депозиту ніяк

І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
безкоштовно

А які саме картки треба відкривати?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 09:11

Безкоштовно

Прозапас - депозит 7 днів з виплатою на Економ - СЕП з Економ
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 19:05

або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:22

Re: Укргазбанк

  J написав:або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП

и что такое пополнение бесплатно если есть деньги скажем на прозапасе? карта кота нужна физическая?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:29

  wtf написав:
  J написав:або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП

и что такое пополнение бесплатно если есть деньги скажем на прозапасе? карта кота нужна физическая?

Конечно, платно. Это будет обычное снятие наличных с последующим их внесением.
Физ.карта не нужна, только номер и паспорт.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:41

Re: Укргазбанк

  sens написав:Прозапас - депозит 7 днів з виплатою на Економ - СЕП з Економ

Економ = Базові картки у них на сайте?
открывать только в отделении или можно в мобильном приложении ?
wtf
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