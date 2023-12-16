А які саме картки треба відкривати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:29
Додано: Пон 11 гру, 2023 09:11
Безкоштовно
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:22
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:29
Конечно, платно. Это будет обычное снятие наличных с последующим их внесением.
Физ.карта не нужна, только номер и паспорт.
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:41
Re: Укргазбанк
Додано: Нед 17 гру, 2023 00:15
Re: Укргазбанк
А дистанційно тут можна стати клієнтом? Без відвідування відділення?
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