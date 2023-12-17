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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:29
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Без депозиту ніяк
І здається там немає шоб зовсім без коміс, бо мінумум -- це 5грн за переказ.
безкоштовно
А які саме картки треба відкривати?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 09:11
Прозапас - депозит 7 днів з виплатою на Економ - СЕП з Економ
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sens
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:05
або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП
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J
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:22
J написав:
або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП
и что такое пополнение бесплатно если есть деньги скажем на прозапасе? карта кота нужна физическая?
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wtf
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:29
wtf написав: J написав:
або поповнюєте карту Моно в касі Укргазу і з неї відправляєте СЕП
и что такое пополнение бесплатно если есть деньги скажем на прозапасе? карта кота нужна физическая?
Конечно, платно. Это будет обычное снятие наличных с последующим их внесением.
Физ.карта не нужна, только номер и паспорт.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:41
sens написав:
Прозапас - депозит 7 днів з виплатою на Економ - СЕП з Економ
Економ = Базові картки у них на сайте?
открывать только в отделении или можно в мобильном приложении ?
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Додано: Нед 17 гру, 2023 00:15
А дистанційно тут можна стати клієнтом? Без відвідування відділення?
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