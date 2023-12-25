Це не принципово, але якщо маєте декілька карт з різними тарифнимиипланами на одному IBAN'і, то краще вказати, бо гроші можуть впасти не на ту картуflysoulfly написав:при СЕПе сюда надо указывать субсчет до сих пор? или уже просто IBAN ?
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Додано: Вів 19 гру, 2023 13:10
Re: Укргазбанк
Це не принципово, але якщо маєте декілька карт з різними тарифнимиипланами на одному IBAN'і, то краще вказати, бо гроші можуть впасти не на ту карту
Додано: Пон 25 гру, 2023 12:13
Раньше при открытии гривнедепозита в отделении к нему открывалась карта пластик. ОтличаЮтся ли в лучшую сторону те гривневиртуалка и картаАТБ , которые можно открыть в аппке, от физической депозитки тарифами на снятие, на выход по р2р или СЕПом
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