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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 13:10

Re: Укргазбанк

flysoulfly написав:при СЕПе сюда надо указывать субсчет до сих пор? или уже просто IBAN ?
Це не принципово, але якщо маєте декілька карт з різними тарифнимиипланами на одному IBAN'і, то краще вказати, бо гроші можуть впасти не на ту карту
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:13

Раньше при открытии гривнедепозита в отделении к нему открывалась карта пластик. ОтличаЮтся ли в лучшую сторону те гривневиртуалка и картаАТБ , которые можно открыть в аппке, от физической депозитки тарифами на снятие, на выход по р2р или СЕПом :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:51

Re: Прозапас на выход

Подскажите плз как с минимальными затратами выйти с гривневого Прозапаса на Моно - тянуть, толкать или СЭПить? Или ткните плз носом где у газмяса тарифы, в упор не вижу их на странице продукта :(
pharus
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