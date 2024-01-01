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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 02:50
klug написав:
Схоже, що крутильники на 2-й рік остаточно замахали газ і тепер зарахування р2р та SWIFT на валютні
ПроЗапаси та Економи з 01.02 буде 0,5%.
Так щоб мені було понятно, то ПроЗапас грн-ПроЗапас Дол/евр 0.5% за зарахування? А звідки будуть знімати з грнивневої, чи не доливати доларів/евро?
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novichok
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