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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 02:50
klug написав:
Схоже, що крутильники на 2-й рік остаточно замахали газ і тепер зарахування р2р та SWIFT на валютні
ПроЗапаси та Економи з 01.02 буде 0,5%.
Так щоб мені було понятно, то ПроЗапас грн-ПроЗапас Дол/евр 0.5% за зарахування? А звідки будуть знімати з грнивневої, чи не доливати доларів/евро?
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Додано: Вів 02 січ, 2024 09:23
klug написав:
Схоже, що крутильники на 2-й рік остаточно замахали газ і тепер зарахування р2р та SWIFT на валютні
ПроЗапаси та Економи з 01.02 буде 0,5%.
Це стосується валютообміну?
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Ferlakur
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Додано: Вів 02 січ, 2024 21:57
Ferlakur написав:
Це стосується валютообміну?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:27
Sergion написав: yarok96 написав:
Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)
Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:39
1finanсier написав: Sergion написав: yarok96 написав:
Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)
Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?
НФС і паспорт
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Ferlakur
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:43
Ferlakur написав: 1finanсier написав: Sergion написав:
Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0
А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?
НФС
Дякую. А замовляти можна валюту якось? І якщо можна, то яким чином - через горячку, відділення, додаток?
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