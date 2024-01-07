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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:50

  klug написав:Схоже, що крутильники на 2-й рік остаточно замахали газ і тепер зарахування р2р та SWIFT на валютні ПроЗапаси та Економи з 01.02 буде 0,5%.

Так щоб мені було понятно, то ПроЗапас грн-ПроЗапас Дол/евр 0.5% за зарахування? А звідки будуть знімати з грнивневої, чи не доливати доларів/евро?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 09:23

  klug написав:Схоже, що крутильники на 2-й рік остаточно замахали газ і тепер зарахування р2р та SWIFT на валютні ПроЗапаси та Економи з 01.02 буде 0,5%.

Це стосується валютообміну?
Ferlakur
 
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  Ferlakur написав:Це стосується валютообміну?

Нє
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:27

  Sergion написав:
  yarok96 написав:Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)


Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0

А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:39

  1finanсier написав:
  Sergion написав:
  yarok96 написав:Вітаю, почитав тему, правильно розумію що карта економ + валютна карта прозапас найвигідніші для валютообміну? (СЕП,p2p на економ без комісу та зняття долару в касі без комісу)


Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0

А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?

НФС і паспорт
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:43

  Ferlakur написав:
  1finanсier написав:
  Sergion написав:
Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0

А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?

НФС

Дякую. А замовляти можна валюту якось? І якщо можна, то яким чином - через горячку, відділення, додаток?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:13

  Ferlakur написав:
  1finanсier написав:
  Sergion написав:Найкращий варіант - дві віртуалки - самі можете відкрити в додатку.
СЕП на гривневу - обмін валюти на валютну - зняття з валютної в касі.
Витрат 0

А яким чином знімається з віртуальної карти в касі? Диктуєш номер картки, чи НФС, чи ще якось?

НФС і паспорт

Последнее время валюту карусельного количества отказываются выдавать с ПроЗапаса иначе чем проводкой менеджера
(ну, может, условно $50-$100 и с карты снимают сразу в кассе, не знаю)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 09:54

Re: Укргазбанк

если виртуалка мастеркард и валюта карусельная евро то снимать только через менеджера со счета. Будете снимать телефоном с нфси будет комис. С 1200 евро комис 39.1 евро как вам такое .причем он всплывет только когда след. раз будет пополнение евровой карты.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:57

Укргазбанк

Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?
mogicanin1986
 
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  #<1 ... 103104105106
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