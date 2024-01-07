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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:35
V2 написав:mogicanin1986
Все ок, працює!
Дякую.
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mogicanin1986
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