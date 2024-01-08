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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:35

  V2 написав:mogicanin1986
Все ок, працює!

Дякую.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 228
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 19:45

Re: Укргазбанк

Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:05

1finanсier
Да. Работает сразу
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:22

  1finanсier написав:Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?

Сегодня такое делал. Залетело моментально, обмен прошёл успешно, валюта получена сразу.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:25

  1finanсier написав:Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
можно и нужно
flysoulfly
 
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  #<1 ... 104105106107
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