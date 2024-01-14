Укргазбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:35
V2 написав: mogicanin1986
Все ок, працює!
Дякую.
mogicanin1986
Повідомлень: 232
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 січ, 2024 19:45
Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
1finanсier
Повідомлень: 774
З нами з: 02.09.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 59 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 січ, 2024 21:05
1finanсier Да. Работает сразу
VLADPn
Повідомлень: 2608
З нами з: 04.02.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 331 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:22
1finanсier написав:
Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
Сегодня такое делал. Залетело моментально, обмен прошёл успешно, валюта получена сразу.
deneg net
Повідомлень: 3142
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 616 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 січ, 2024 22:25
1finanсier написав:
Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
можно и нужно
flysoulfly
Повідомлень: 4063
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 208 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 січ, 2024 09:27
deneg net, VLADPn, flysoulfly дякую вам і всім "+" в карму )
1finanсier
Повідомлень: 774
З нами з: 02.09.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 59 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 січ, 2024 21:27
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
можно и нужно
Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?
mogicanin1986
Повідомлень: 232
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 січ, 2024 01:11
mogicanin1986 написав:
Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?
https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep
Golf_streem
Повідомлень: 347
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 січ, 2024 10:27
Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.
sens
Повідомлень: 15387
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему