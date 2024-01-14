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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108>

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:35

  V2 написав:mogicanin1986
Все ок, працює!

Дякую.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 19:45

Re: Укргазбанк

Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:05

1finanсier
Да. Работает сразу
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:22

  1finanсier написав:Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?

Сегодня такое делал. Залетело моментально, обмен прошёл успешно, валюта получена сразу.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:25

  1finanсier написав:Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
можно и нужно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:27

deneg net, VLADPn, flysoulfly дякую вам і всім "+" в карму )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:27

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:Панове, а можна поповнити прозапас по стороннім п2п і відразу обмін зробити?
можно и нужно

Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:11

  mogicanin1986 написав:Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?

https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 10:27

  Golf_streem написав:
  mogicanin1986 написав:Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?

https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep

Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:17

  sens написав:
  Golf_streem написав:
  mogicanin1986 написав:Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?

https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep

Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.

Перевірив сьогодні: поповнив гривневу карту Прозапас з карти Райфа коміс Укргазбанк не бере!!!
Підкажіть будь ласка хто в темі, сьогодні в додатку Укргаза подав заявку на зняття валюти у відділенні на 16 січня, написало чекайте підтвердження. Підтвердження буде завтра в додаток ?
mogicanin1986
 
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