Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.
Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.
Перевірив сьогодні: поповнив гривневу карту Прозапас з карти Райфа коміс Укргазбанк не бере!!! Підкажіть будь ласка хто в темі, сьогодні в додатку Укргаза подав заявку на зняття валюти у відділенні на 16 січня, написало чекайте підтвердження. Підтвердження буде завтра в додаток ?