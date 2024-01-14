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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36
Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?
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IDAN
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:39
IDAN написав:
Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?
Чат - замовити готівку.
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mogicanin1986
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