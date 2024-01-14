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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36

Re: Укргазбанк

Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:39

  IDAN написав:Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?

Чат в додатку - замовити готівку.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 18:19

  Golf_streem написав:
  mogicanin1986 написав:Коміссія є за таке поповнення в Укргазі?

https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep

Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.[/quote]
Перевірив сьогодні: поповнив гривневу карту Прозапас з карти Райфа коміс Укргазбанк не бере!!!
Підкажіть будь ласка хто в темі, сьогодні в додатку Укргаза подав заявку на зняття валюти у відділенні на 16 січня, написало чекайте підтвердження. Підтвердження буде завтра в додаток ?[/quote]
Смс прийде на фінансовий номер
sens
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