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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36
Re: Укргазбанк
Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:39
Додано: Нед 14 січ, 2024 18:19
Ви таблицю,на яку посилаєтесь, бачили дату оновлення? По друге не зрозуміло що з комісією що ні, відкрив зі свого 4s з найменшим екраном, умовно бачу Да,Коміс і т.і. Тому по суті карток укргазбанк на прикладі прозапас, економ,домовичок не надає повноти інформації. Повторно раджу готівку класти через касу на картку економ,з неї що депозит безкоштовно в додатку еко, що сеп по довільним реквізитам також безкоштовно, що фізично зняти готівку також безкоштовно.[/quote]
Перевірив сьогодні: поповнив гривневу карту Прозапас з карти Райфа коміс Укргазбанк не бере!!!
Підкажіть будь ласка хто в темі, сьогодні в додатку Укргаза подав заявку на зняття валюти у відділенні на 16 січня, написало чекайте підтвердження. Підтвердження буде завтра в додаток ?[/quote]
Смс прийде на фінансовий номер
Додано: Нед 14 січ, 2024 19:48
Підкажіть будь ласка хто в темі, сьогодні в додатку Укргаза подав заявку на зняття валюти у відділенні на 16 січня, написало чекайте підтвердження. Підтвердження буде завтра в додаток ?[/quote]
Смс прийде на фінансовий номер[/quote]
Дякую. Питав підтримку , відповіли прийде пуш повідомлення в додаток на наступний операційний день, тобто, як я зрозумів, завтра.
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