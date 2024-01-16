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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36

Re: Укргазбанк

Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:39

  IDAN написав:Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?

Чат в додатку - замовити готівку.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 18:19

Смс прийде на фінансовий номер
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:48

Дякую. Питав підтримку , відповіли прийде пуш повідомлення в додаток на наступний операційний день, тобто, як я зрозумів, завтра.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 240
З нами з: 06.12.19
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:58

Незалежно від того на коли й на коли замовляли - мені смс (пуш) зазвичай приходить за 1 день до отримання десь в обід (плюс-мінус пару годин)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:56

  mogicanin1986 написав:
  IDAN написав:Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?

Чат в додатку - замовити готівку.

Відпишіть,як пройшло з Укргазом сьогодні.Якими купюрами віддає?
IDAN
 
Повідомлень: 261
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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  #<1 ... 105106107108
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