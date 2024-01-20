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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109>

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:36

Re: Укргазбанк

Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:39

  IDAN написав:Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?

Чат в додатку - замовити готівку.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 18:19

Смс прийде на фінансовий номер
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:48

Дякую. Питав підтримку , відповіли прийде пуш повідомлення в додаток на наступний операційний день, тобто, як я зрозумів, завтра.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:58

Незалежно від того на коли й на коли замовляли - мені смс (пуш) зазвичай приходить за 1 день до отримання десь в обід (плюс-мінус пару годин)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:56

  mogicanin1986 написав:
  IDAN написав:Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?

Чат в додатку - замовити готівку.

Відпишіть,як пройшло з Укргазом сьогодні.Якими купюрами віддає?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:22

  IDAN написав:
  mogicanin1986 написав:
  IDAN написав:Вибачаюсь, а де в додатку Укргаза кнопка замовлення валюти? Чи треба через підтримку банка?

Чат в додатку - замовити готівку.

Відпишіть,як пройшло з Укргазом сьогодні.Якими купюрами віддає?

Подзвонив сьогодні у відділення де замовляв, сказали приходьте, віддали новенькими синіми, касир пачку розірвала, три рази там отримую, завжди сині. Західна Україна обласний центр.Висновок: замовляти можна і через додаток, але якщо нема підтвердження заявки, то треба дзвонити до відділення.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:36

СЕП на вихідних у Газі

Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:31

  1finanсier написав:Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?

Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:48

  mogicanin1986 написав:
  1finanсier написав:Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?

Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.

Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?
1finanсier
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