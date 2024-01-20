|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:00
1finanсier написав:
Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?
З прозапасу відправляли платний сеп?
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему